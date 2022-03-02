Уже втретє: Енергодар стає стіною на в'їзді до міста, блокуючи вхід окупантам

У місті Енергодар, що в Запорізькі області, мирне населення стоїть стіною проти російських загарбників. Відважні українці перешкоджають в'їзду окупантів до міста.

Енергодар – це Україна!

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що тисячі людей прийшли показати орді, що їх не потрібно рятувати, адже українці на своїй землі.

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У своєму офіційному телеграм-каналі Орлов опублікував світлини, як люди боронять Енергодар від росіян.



Енергодар блокує вхід окупантам / Фото з телеграму Орлова

Міський голова звернувся до окупантів, порадивши непрошеним "гостям" не підходити до міста.

Він запевнив, що ніхто не відступить від своїх позицій.

Зауважимо, що 1-го березня люди зібралися на мітинг в Енергодарі. Вони пообіцяли росіянам "теплий" прийом, приготувавши багато "коктейлів Молотова".

У середу, 2-го березня, люди знову вийшли на вулиці міста та заблокували прохід росіян. Долучилися й працівники Запорізької АЕС, яка в цілях кривавого ворога.

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