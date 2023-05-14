Загинули відразу 7 воїнів: в Ужгороді оголосили День жалоби 14 травня

14 травня 2023, 12:33
Читать новость на русском

Джерело:

Ужгородська міська рада

14 травня в Ужгороді оголосили Днем жалоби за загиблими українськими захисниками. Також у місті скасували святкові заходи, заплановані до Дня матері.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. Відомо, що днями загинули 7 військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття.

Важливо Був добровольцем: земляки й друзі розповіли про 22-річного загиблого актора з Хмельниччини

В Ужгороді – День жалоби

Так, 11 травня на війні загинули семеро військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття. Тому в Ужгороді 14 травня оголосили Днем жалоби.

12 травня міська рада також ухвалила рішення скасувати у міста святкові заходи, заплановані до Дня матері.

Імена полеглих захисників:

  • Сергiй Тягiй,


Загиблий Сергiй Тягiй / фото Суспільне

  • Iван Гутай,


Загиблий Iван Гутай/ фото Суспільне

  • Богдан Ходанич,


Загиблий Богдан Ходанич / фото Суспільне

  • Василь Буртин,


Загиблий Василь Буртин / фото Суспільне

  • Валентин Мешко,


Загиблий Валентин Мешко / фото Суспільне

  • Едуард Пилипiв,


Загиблий Едуард Пилипiв / фото Суспільне

  • Вiталiй Кусик.


Загиблий Вiталiй Кусик / фото Суспільне

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам загиблих. Вічна пам'ять Героям!

Болючі втрати України 

  • 9 травня на війні загинув відомий український художник Володимир Чорний. Захищати Україну воїн пішов добровільно.
  • На Хмельниччині попрощалися з 22-річним захисником України Ярославом Савченком. Він загинув 22 квітня поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області.
  • Нещодавно на фронті загинув військовий медик, капітан медичної служби Тарас Баран. Захиснику було лише 37 років. Він був родом зі Львівської області.
Автор: Софія Ковнір