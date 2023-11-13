В Ужгороді посеред ночі працівники ТЦК забрали водія автобуса, який привіз дітей на змагання

В Ужгороді водія автобуса забрали представники військкомату разом з поліцією посеред ночі з готелю. Чоловік привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.

Про цей інцидент розповів журналіст Віталій Павловський. За його словами, водія забрали вночі орієнтовно о 1:30 разом з іншими чоловіками, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Журналіст розповів, що вінницькі діти поїхали на Всеукраїнські змагання з тхеквондо в Ужгород.

Водій Ikarus, що перевозить діток з Вінниці на Ужгород, з готелю на спорткомплекс та знову в готель, заночував в хостелі "Монада", де його в 01:30 ночі разом з іншими чоловіками закрутили військові разом з поліцією! Пояснення, що він єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у військкомат!

– заявив журналіст.

За його словами, у чоловіка забрали телефони, він не міг повідомити рідним та тренерам, де перебуває.

"Спортсмени винаймають таксі та по місцю пробують виходити з положення, бо змагання ніхто не скасовував… По закінченню комісії, водія Михайла думаєте відпускають? Ні, йому вручають гарний військовий квиток та відправляють прямо зараз на Чернігів… Самі знаєте чому...", – написав Віталій Павловський.

Журналіст написав, чи повістка на відправлення на збори через 2-3 дні з Вінниці вже не є варіантом.

У Закарпатському ТЦК відреагували

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що вони разом з поліцією перевіряли дотримання правил військового обліку та виявляли ухилянтів.

...Представниками спільних груп було виявлено громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку. Представники Нацполіції доставили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово облікових даних. При уточненні з'ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію) немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних Силах України,

– заявили у військкоматі.

Там також запевнили, мовляв, у своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством.

Хто перевезе дітей назад у Вінницю

Віталій Павловський написав, що глава Вінницької ОВА Сергій Борзов взяв під контроль ситуацію. Посадовець обіцяв тримати під контролем всі питання безпеки та транспортування спортсменів.

Журналіст розповідав, що перевізник підготував іншого водія, щоб повернути дітей тим же автобусом, що запаркований біля готелю. Врешті ключі від автобуса у військкоматі забрала переселенка з Маріуполя, що живе в Ужгороді.