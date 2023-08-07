Закликав молитися за примирення "двох прекрасних народів": скандал зі священником в Ужгороді

В Ужгороді 6 серпня трапився скандал зі священником місцевого греко-католицького катедрального собору. Так, священнослужитель у своїй проповіді закликав до молитви за примирення "двох прекрасних народів".

Під цим він мав на увазі братання між росіянами та українцями. На питання навіщо він закликає до таких дій священнослужитель сказав, що "може говорити все, що хоче".

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Що відомо про скандал зі священником в Ужгороді

Українська продюсерка Дарія Сіпігіна розповіла, що вона почула такі призови з Ужгородського греко-католицького катедрального собору, коли проїжджала повз.За її словами, ці проповіді лунали з гучномовців.

Ніхто й оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть,

– сказала вона.

Вона також виклала відео з проповіді, де священник Роман Курах заявляв, що просить, щоб Господь примирив "два великі народи" – України й Росії. Він також хоче, щоб ці два народи "не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного".

"Щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі й колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", – сказав він.

Священник з Ужгорода закликав до примирення Росії й України / Відео з фейсбук-сторінки Дарії Сіпігіної

Сіпігіна зазначила, що, зайшовши до собору, вони вирішили чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни й закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Після цього він миттєво перейшовши на крик і тикання.

Священник почав кричати після того, як його спитали про проповідь / Відео з фейсбук-сторінки Дарії Сіпігіної

Зокрема, він зазначив, що може говорити все, що захоче, що він благословляє росіян, і що, якби його рідний брат військовослужбовець, який служить у десантних військах, загинув би, то він би теж його благословив би.

Нещодавно у Білій Церкві священник застосував вогнегасник по людях

У місті Біла Церква, що в Київській області, 10 липня трапився інцидент зі священником УПЦ МП. Зокрема, люди прийшли до Спасо-Преображенського собору, який перейшов у ПЦУ, щоб витурити звідти священників московського патріархату.

Попри це, священник відмовився лишати церкву на вимогу громадян. Ба більше, він почав розпилювати з вогнегасника піну по людях.

Зрештою стало відомо, що нові настоятелі змогли зайти у храм. Але священники московського патріархату вивезли звідти всі ікони, лишивши лише іконостас.

Варто зазначити, що цей скандал трапився в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицької єпархії, яка не підпорядковується Українській греко-католицькій церкві. Зокрема, вона підпорядковується напряму Ватикану через низку історичних причин.