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      В Адміністрації Президента прокоментували проведення КиївПрайду

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      В АП закликали поліцію не допустити сутичок на Марші рівності
      В АП закликали поліцію не допустити сутичок на Марші рівності / Фото Антона Голобородька (Фото 24 каналу)

      Адміністрація президента закликала поліцію не допустити сутичок між прихильниками та противниками Маршу рівності в Києві. Там наголосили – усі громадяни мають рівні конституційні права.

      Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству, про це прес-служба Адміністрації Президента написала на офіційній сторінці у Facebook.

      Дивіться: КиївПрайд: фото і відео Маршу рівності у столиці

      "Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу", – заявили в АП.

      Там нагадали, що президент є гарантом прав і свобод людини.

      Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо,
      – мовиться у повідомленні.

      Тематикою Київпрайду 2019 стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом "Наша традиція – це свобода". Протягом тижня всі охочі могли прийняти участь у дискусіях, воркшопах, відвідати презентації фотовиставки та кінопокази, присвячені питанню захисту прав ЛГБТ+.

      Зазначимо, у Києві перекрили центр у зв'язку із проведенням "Київпрайду". Тимчасово рух зупинять на таких вулицях:
      1. Хрещатик,
      2. Богдана Хмельницького,
      3. Володимирській,
      4. Льва Толстого,
      5. Тарасівській,
      6. Антоновича,
      7. Великій Васильківській,
      8. Пушкінській,
      9. Тараса Шевченка.

      Що таке КиївПрайд?Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

      Проведення маршу рівності усі 5 років супроводжується провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей". 

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Адміністрація Президента КиївПрайд 2019 Гендерна рівність Поліція
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