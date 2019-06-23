В Адміністрації Президента прокоментували проведення КиївПрайду

Адміністрація президента закликала поліцію не допустити сутичок між прихильниками та противниками Маршу рівності в Києві. Там наголосили – усі громадяни мають рівні конституційні права.

Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству, про це прес-служба Адміністрації Президента написала на офіційній сторінці у Facebook.

Дивіться: КиївПрайд: фото і відео Маршу рівності у столиці

"Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу", – заявили в АП.

Там нагадали, що президент є гарантом прав і свобод людини.

Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо,

– мовиться у повідомленні.

Тематикою Київпрайду 2019 стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом "Наша традиція – це свобода". Протягом тижня всі охочі могли прийняти участь у дискусіях, воркшопах, відвідати презентації фотовиставки та кінопокази, присвячені питанню захисту прав ЛГБТ+.

Зазначимо, у Києві перекрили центр у зв'язку із проведенням "Київпрайду". Тимчасово рух зупинять на таких вулицях:

Хрещатик, Богдана Хмельницького, Володимирській, Льва Толстого, Тарасівській, Антоновича, Великій Васильківській, Пушкінській, Тараса Шевченка.

Що таке КиївПрайд?Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.



Проведення маршу рівності усі 5 років супроводжується провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".