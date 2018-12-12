В Англії помер 14-річний воротар після травми на футбольному матчі

Трагічний випадок стався з юним воротарем англійського "Бедгроув Динамос" Лукою Кампаньяро під час поєдинку.

Юний голкіпер отримав серйозну травму голови після зіткнення з суперником під час матчу юніорської ліги в західному Лондоні.

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Після інциденту юнака негайно доставили вертольотом у королівську лондонську лікарню, проте врятувати життя молодого голкіпера не вдалося. 11 грудня лікарі припинили боротьбу за його життя.

Сім'я загиблого отримала 9 тисяч фунтів стерлінгів пожертвувань, які підуть на похорони. Також рідні загиблого вирішили пожертвувати органи хлопця для трансплантації нужденним.

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