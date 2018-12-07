В Англії розгорівся скандал довкола гравців "Арсеналу": футболісти "гуляли" до втрати свідомості

Футболістів лондонського "Арсеналу" звинувачують у порушенні спортивного режиму. За лічені дні до старту сезону в серпні гравці організували вечірку.

Видання The Sun опублікувало відеозаписи вечірки, яку організували декілька гравців. На ній, як стверджується, були присутні 12 футболістів і понад 70 дівчат.

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Вечірка супроводжувалася вживанням алкоголю, зокрема, шампанського, горілки й скотчу, а також газом, що звеселяє.

На відео є Александр Ляказетт, П'єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл, Сеад Колашинаць і новачок команди Маттео Гендузі. Також на відеозаписі видно Генріха Мхітаряна й Шкодран Мустафі.

Джерело видання, яке стало свідком інциденту, стверджує, що ніколи в житті не бачив нічого подібного.

Вони приносили місткості з газом, що звеселяє мішками й постійно вдихали. Деякі навіть періодично втрачали свідомість. Це якась дичина. Молодий гравець з кучерявим волоссям (Гендузі - ред.) явно такого не відчував: він повністю відключився і завалився на бік. Було неймовірно бачити, як так звані спортсмени й приклади для наслідування вживають небезпечну речовину,

– розповіло джерело видання.

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