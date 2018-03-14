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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

В Apple назвали точну дату наступної презентації

313 Читать новость на русском
Apple
Apple / www.pexels.com

Компанія Apple оголосила, що 4 червня 2018 року у Сан-Хосе, США, відбудеться чергова всесвітня конференція розробників WWDC, на якій показуватимуть чергові новинки розробника.

Про це повідомляють на Ars Technica.

Як відомо, на таких презентаціях традиційно розповідають про нове програмне забезпечення Apple, а не про нові гаджети. В джерелі припускають, що Apple, швидше за все, продемонструє iOS 12 – наступне покоління свого програмного забезпечення для iPhone і iPad, а також, можливо, покаже універсальну систему додатків для iOS і macOS та нові "Анімодзі".

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Також передбачається, що компанія Apple анонсує вихід нових пристроїв, включаючи недорогий планшет iPad 9.7 і новий iPad Pro, а також доступний ноутбук MacBook Air наступного покоління. Учасники програми розробників Apple і її Enterprise Program вже мають можливість подавати заявки на участь в конференції до 22 березня.

Квитки будуть видаватися випадковим чином, а ті, хто їх виграють, повинні будуть заплатити 1599 доларів. Таку ж ціну мав квиток на презентацію WWDC минулого року. Сама конференція традиційно транслюватиметься в прямому ефірі на сайті Apple для розробників і в додатку WWDC для iPhone, iPad і Apple TV.

Теги: LifeStyle Техно Новини США мобільні пристрої Apple
Джерело: 24 Канал
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