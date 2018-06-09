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В Австралії через зараження гепатитом А від граната померла жінка

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В Австралії через зараження гепатитом А від граната померла жінка
В Австралії через зараження гепатитом А від граната померла жінка / ipress.ua

В Австралії внаслідок зараження гепатитом А померла 64-річна жінка, яка напередодні з'їла пакет заморожених зерен граната.

Про це повідомив сайт "ВВС.Україна".

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Наразі відомо, що в країні гепатитом А вже заразилися близько 25 людей від продуктів австралійської компанії Creative Gourmet, але це перший випадок смерті.

Місцева влада закликає австралійців перевірити свої морозильні камери і позбутися цього продукту, хоча компанія продала близько 2 тисяч пакетів гранатових зерен. Відомо, що фрукти імпортували з Єгипту. 

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Сама компанія Entyce Food Ingredients, якій належить бренд Creative Gourmet запевнила, що зараження сталося у "відносно невеликій партії" продуктів. Минулого року ця ж компанія уже була змушена відкликати партію заморожених ягід після того, як кілька покупців заразилися гепатитом А.

Що таке гепатит А? Він більше відомий як "хвороба Боткіна" чи жовтуха – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями. Гепатит А вражає печінку і зазвичай передається через секс, фекалії або контакт із зараженими продуктами. Симптоми з'являються через 15-50 днів після зараження. Серед них – нудота, висока температура і пожовтіння шкіри.

Теги: Курйозні новини Австралія Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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