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В Австралії виявили рештки людини у саркофазі, якому 2,5 тисячі років

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У саркофазі знайшли рештки людини
У саркофазі знайшли рештки людини

Науковці в Австралії дослідили саркофаг, який знайшли 150 років тому. У древній гробниці виявили рештки людини, що вже стало своєрідною сенсацією.

Про це повідомляє ВВС.

Саркофаг зберігався в університетському музеї Сіднея. До цього часу науковці були впевнені, що гробниця порожня, однак під час дослідження вчені знайшли залишки людських рук та ніг.

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На неймовірну знахідку натрапили в Єгипті в 1860 році. Засновник музею перевіз саркофаг до Австралії, щоб дослідити його. Згодом вчений констатував, що гробниця була порожньою. Вчені відклали дивовижну знахідку, оскільки три інші саркофаги були цікавішими для науковців

Тільки у 2017 році дослідження відновилось. Археологи встановили, що саркофаг був призначений для жриці Мер-Нейт-о-нес. У гробниці вже знайшли кілька кісток, бинти, фрагменти смоли та понад 7 тисяч намистин, які прикрашали похоронну хустку жінки.

Якщо радіоактивне дослідження доведе, що людина загинула у 600 році до нашої ери, то тут, ймовірно, похована жінка – жриця Мер-Нейт-о-нес,
– зазначив доктор наук Джеймі Фрейзер.

Вчені вражені, оскільки не сподівались знайти щось цінне для науки. Сама ж знахідка спершу нагадувала сміття, однак дослідники все ж взялися за експертизи.


У саркофазі, якому 2500 років, знайшли залишки людини

Теги: LifeStyle Історія наука Австралія Єгипет
Джерело: 24 Канал
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