В Австрії звернулись до ЄС із критикою та закликом через "Північний потік-2"

Найбільша енергетична компанія Австрії та Центральної Європи вважає, що ЄС має підтримати будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2".

Там стверджують, що Європа докладає недостатньо зусиль для вирішення ситуації. Про це заявив голова правління компанії OMV Райнер Зеле під час Європейської газової конференції, пише "Інтерфакс".

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Зеле вважає, що США запровадили санкції в односторонньому порядку і без консультацій з ЄС.

Ситуація з "Північним потоком-2" викликає занепокоєння з мого боку. Як може так скластися, що ви вкладаєте у проєкт мільярди євро, який законно схвалено всіма сторонами, а потім цей проєкт зупиняється через екстериторіальних санкцій,

– сказав він.

Голова правління компанії OMV вважає, що Європейський Союз робить недостатньо для того, аби забезпечити подальше будівництво "Північного потоку-2".

"Європа повинна боротися за незалежність енергопостачання на наш континент, адже на кону незалежність нашого промислового сектору", – додав Зеле.

Зазначимо, схожу позицію висловила Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Вона вважає, що газопровід відповідає європейському законодавству, його потрібно довести до кінця. Адже від цього виграють усі країни Європи.

Важливо знати! Проєкт "Північного потоку-2" на 100% належить Росії. Водночас "Газпром" залучав до будівництва іноземних партнерів, серед них – провідні енергетичні компанії Німеччини, Франції та Австрії, зокрема OMV.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Під удар потрапляють:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Зокрема, трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт .

"Північний потік-2" – магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.



Мапа "Північного потоку-2"