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      В Австрії звернулись до ЄС із критикою та закликом через "Північний потік-2"

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      Найбільша енергетична компанія Австрії заявила, що ЄС має підтримати будівництво "Північного потоку-2" / AP

      Найбільша енергетична компанія Австрії та Центральної Європи вважає, що ЄС має підтримати будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2".

      Там стверджують, що Європа докладає недостатньо зусиль для вирішення ситуації. Про це заявив голова правління компанії OMV Райнер Зеле під час Європейської газової конференції, пише "Інтерфакс".

      До темиСанкції США проти "Північного потоку-2" є неприйнятними, – глава МЗС Австрії

      Зеле вважає, що США запровадили санкції в односторонньому порядку і без консультацій з ЄС.

      Ситуація з "Північним потоком-2" викликає занепокоєння з мого боку. Як може так скластися, що ви вкладаєте у проєкт мільярди євро, який законно схвалено всіма сторонами, а потім цей проєкт зупиняється через екстериторіальних санкцій,
      – сказав він.

      Голова правління компанії OMV вважає, що Європейський Союз робить недостатньо для того, аби забезпечити подальше будівництво "Північного потоку-2".

      "Європа повинна боротися за незалежність енергопостачання на наш континент, адже на кону незалежність нашого промислового сектору", – додав Зеле.

      Зазначимо, схожу позицію висловила Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Вона вважає, що газопровід відповідає європейському законодавству, його потрібно довести до кінця. Адже від цього виграють усі країни Європи.

      Важливо знати! Проєкт "Північного потоку-2" на 100% належить Росії. Водночас "Газпром" залучав до будівництва іноземних партнерів, серед них – провідні енергетичні компанії Німеччини, Франції та Австрії, зокрема OMV.

      Санкції проти "Північного потоку-2"

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Під удар потрапляють:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Зокрема, трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт.

      "Північний потік-2" – магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.

      Північний потік 2
      Мапа "Північного потоку-2"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Євросоюз Санкції Австрія Північний потік-2
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