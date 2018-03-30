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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В Буковелі відбувся традиційний чемпіонат "Bukovel Kids Cup"

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Проводити чемпіонат "Bukovel Kids Cup" у Буковелі вже стало традицією.

Цього року участь у наймасовіших дитячих змагання з гірськолижного спорту взяли 300 юних лижників з України та з-за кордону. Чемпіонат проходив у 3 етапи – в січні, лютому та березні.

"В мене гарні враження, я була на 3 етапах. Ну і мені взагалі подобаються тут гори", – сказала учасниця змагань (м.Київ) Влада.

Долучитися до змагань мали змогу як вихованці спортивних клубів та шкіл, так і окремі спортсмени.

"Вони коли приїжджають на міжнародні змагання, то там бувають траси і легші. Їм буває легше виступати. Але тут траса достатньо серйозна і непоганий схил", – зазначив тренер гірськолижного клубу "Київ" Юрій Єршов.

Рівень юних спортсменів щороку стає дедалі кращим, зазначають організатори. Адже діти постійно вдосконалюють свою майстерність упродовж сезону.

"Зараз дуже стабільна їзда. Немає жодних падінь. Це показує те, що накатка, яка відбулася за сезон 2018 – діти покращили свій рівень. Зараз вони стають кращими. І радує те, що ми за останні роки бачимо багато виїздів за кордон і діти там вже борються з європейцями", – розповів менеджер компанії "Bukovel Ski School", організатор змагань Святослав Вережак.

"Майбутні чемпіони закладаються виключно через масовий спорт. Тому зараз Kids Cup, потім організація фактично тренувального процесу практично зі всіх шкіл, щоб вони системно автобусами, поїздами приїжджали до Буковелю, тренувались. І тоді через масовий спорт ми отримаємо олімпійських чемпіонів", – сказав почесний директор ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

Змагання "Bukovel Kids Cup" на гірськолижному курорті проводяться 9-й рік поспіль.

Теги: Новини спорту Лижний спорт Гірські лижі
Джерело: 24 Канал
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