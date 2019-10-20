В Естонії можуть випустити на волю російського шпигуна Сімма: що про нього відомо

Йдеться про Германа Сімма. Цей чоловік перебуває за ґратами з 2009 року. Річ у тім, що Сімм протягом 13 років працював на службу зовнішньої розвідки Росії.

Так, шпигун передав країні-агресору понад 3000 секретних документів держустанов Естонії. Про це інформує "Європейська правда".

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Герман Сімм був звинувачений у державній зраді та на цей момент відсидів понад дві третини призначеного йому судом терміну. Згідно з естонськими законами, він має можливість вийти з в'язниці за умови згоди суду.



Герман Сімм

Втім, раніше судова система Естонії неодноразово відмовляла Сімму в умовно-достроковому звільненні, зазначаючи, що звільнити держзрадника достроково не дозволяють обставини скоєного ним злочину. Теперішнє клопотання про умовно-дострокове звільнення шпигуна суд країни розгляне 29 жовтня.

Зараз же чоловікові 72 роки. Його засудили до 12 років в’язниці, і цей термін збігає у 2021 році. Тоді ж Сімму призначили ще й штраф за державну зраду в розмірі близько 1,4 мільйона євро.

Що ще відомо про Германа Сімма?

Він – колишній високопоставлений естонський чиновник, співробітник Міністерства оборони Естонії. В міліції працював з 1966 року, відзначений 44 заохоченнями за 25 років кар'єри в міліції

Згодом, на посаді начальника відділу безпеки Міністерства оборони Естонії, Сімм вважався де-факто повноважним представником державної безпеки Естонії і неодноразово брав участь в різних міжнародних конференціях і підписаннях урядових договорів з безпеки.



Герман Сімм

З 1995 року Сімм розпочав співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки РФ

Спочатку Сімм отримував від 200 до 300 доларів на місяць, а пізніше став отримувати кілька тисяч євро: всього в рік він заробляв зазвичай до 100 тисяч крон, виїжджаючи 3 – 4 рази за кордон. При вербуванні Сімм взяв з російських спецслужб зобов'язання не застосовувати отриману інформацію з метою збройної агресії проти Естонії. У разі успіху йому обіцяли допомогти не тільки відновити звання полковника, якого він позбувся після розпаду СРСР, а й отримати звання генерала, в якому йому відмовили високопоставлені чиновники Міністерства оборони Естонії.