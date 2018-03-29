В Іспанії придумали цікавий метод, як лікувати поліцейських собак від стресу

Поліцейські собаки в Мадриді будуть слухати класичну музику, аби позбутися великого стресу. Місцева поліція вже встановила спеціальну систему, яка забезпечує музичну терапію собакам.

Нововведення передбачає, що кілька разів на день собаки мають слухати класичну музику, яку називають "ефект Моцарта", інформує ВВС Україна.

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У поліції Мадрида в різних підрозділах служить 22 собаки. Вони спеціалізуються на виявленні наркотиків та вибухівки, також беруть участь в рятувальних операціях, і собаки переживають на цій роботі великий стрес, а тому така терапія їм необхідна,

– повідомляє місцева влада.

Для цього тваринам виділять спеціальні приміщення. Також там передбачать кондиціонування повітря, аби влітку вони не перегрівалися, а взимку не переохолоджувалися.