В Італії туристів штрафуватимуть за трапезу на вулиці

В італійському місті Флоренція штрафуватимуть туристів на 150-500 євро за те, що вони їдять на вулицях.

Про це інформував Mirror.

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Покарання для туристів вирішили запровадити через іспанську родину. Власник магазину шкіряних виробів не міг потрапити всередину, бо люди сиділи на східцях і їли. Чоловік поскаржився на туристів. Його підтримали інші італійці, адже вони часто стикаються з такою проблемою. Обмеження чекає лише один район міста – Старий винний ринок.

Їсти під час ходьби або сидіти на східцях в інших районах Флоренції не забороняють. Заборона для туристів діє лише з 12:00 до 15:00 години і з 18:00 до 22:00 години. У цей час навіть, якщо просто стояти і їсти, можна отримати штраф.

Нові правила не стосуються усіх туристів, а лише тих, хто влаштовує пікніки на східцях будинків. Можете їсти, поки йдете, але не зупиняйтеся,

– підтвердили у міській раді.