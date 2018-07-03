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В Італії відбувся чемпіонат світу з вигаданої гри

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Чемпіонат світу з квідичу
Чемпіонат світу з квідичу

Команди з 31 країни зібралися в Італії, щоб битися на світовому чемпіонаті з квідичу – вигаданої грі з книг про юного мага Гаррі Поттера.

Про це повідомляє видання The Daily Star.

Існує вже й офіційна Федерація квідичу, а світова першість проводиться в четвертий раз.

У книзі герої грають, літаючи на чарівних мітлах, в житті, звичайно, таке неможливо, але від правил відходити не стали. Учасникам поєдинку потрібно стежити за м'ячем, не забуваючи при цьому "скакати" на паличці, що символізує ту саму мітлу.

Грають дві команди по 7 осіб. У кожної по три обруча різної висоти, які захищає воротар. Очки призначаються за потрапляння в обруч. У команд є, як і в книзі, свої "загонщики", які повинні блокувати суперників. В цілому гра не дуже відрізняється від книжкової версії, крім, зрозуміло, наявності чарівництва.

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У нинішньому чемпіонаті беруть участь команди шанувальників Гаррі Поттера з самих різних країн – від Малайзії до Ісландії.

Два світових чемпіонати виграли американці, а в 2016 році вони поступилися чемпіонством Австралії, але на іграх цього року знову стали кращими.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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