В Івано-Франківську вбили кримінального авторитета: фото з місця події

У неділю, 30 грудня, в центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, який, ймовірно, був місцевим кримінальним авторитетом.

Про це повідомляє видання "Галка".

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На місці стрілянини знайшли 3 гільзи. Вірогідно, стріляли впритул.



На місці події знайшли три гільзи

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що вбитий був кримінальним авторитетом, який "не один десяток років" провів за ґратами. Його, за попередніми даними, опізнала дружина.

У поліції інцидент підтвердили, проте особу загиблого наразі не розголошують. Зловмисників розшукують. Вони, за словами очевидців, поїхали з місця події на темній машині без номерних знаків. Пізніше автомобіль, на якому могли втекти нападники, знайшли спаленим в районі Набережної.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство".