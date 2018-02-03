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В медицині назріває революція, – The Economist

07:14, сьогодні 3169 Читать новость на русском
В медицині назріває революція
В медицині назріває революція / rohatyn.com.ua

Навіть у розвинених країнах рівень медичного обслуговування є не задовільним. Навіть хороші системи охорони здоров'я вимагають великого терпіння пацієнтів.

При цьому, як пише видання The Economist, зрушення у медичній реформі вже відбуваються – інтернет вже дає змогу пацієнтам шукати онлайн поради і консультації, які б їм підійшли.

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Але радикальні зміни вимагають зсуву акцентів: від тих, хто надає послуги, до пацієнтів, від лікарів до даних.

"Медичні дані на перший погляд не здаються чимось, що може викликати революцію. Але потік інформації може принести плоди в кілька способів. Один з них – найкраща діагностика. Ті, хто турбується за серце, можуть тепер купити смарт-годинник з медичним монітором, який здатний виявити аритмію. Програмне забезпечення пропонує перевірити різні діагнози від раку шкіри і струсів, до ознак хвороби Паркінсона. Дослідники працюють над розробкою методу перевірки рівня цукру через біомаркери і без необхідності інвазивних аналізів крові", – пише видання.

На думку журналістів, пацієнти повинні бути включені в процес збору та управління їх даними. Google вже тренує штучний інтелект, здатний виявляти ракові тканини або пошкодження сітківки ока. Генеруючи масиви даних за допомогою смартфонів і натільних гаджетів про свій стан, пацієнти можуть допомогти штучному інтелекту робити ще більше для медицини.

Так, машина могла б автоматично встановлювати діагнози, помічаючи симптоми завдяки потоку даних. Накопичення і контроль даних також може допомогти знайти інших пацієнтів з такими ж захворюваннями і подивитися, як вони лікувалися, і яка була їхня реакція.

Теги: Здорове життя LifeStyle Лікування
Джерело: 24 Канал
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