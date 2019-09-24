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      В мене був шок, – мама загиблої в таборі дівчинки про результати експертизи

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      Маргарита Лукашук з батьками
      Маргарита Лукашук з батьками / Фото з соцмереж

      Понад рік триває розслідування резонансного випадку, коли у дитячому таборі "Славутич" після отруєння померла 8-річна дівчинка Маргарита Лукашук. Однак досі у цій трагічній історії немає жодного покараного. А дані експертизи "грають" на користь керівництва табору.

      Мама загиблої дівчинки Юлія Лукашук в програмі "Після всього" розповіла, що вона разом з чоловіком звернулись до суду, бо не погоджуються з результатами київської експертизи, і вимагають зробити її повторно в іншому місці. 

      Варто знати: Смерть дитини через отруєння в таборі "Славутич": попри порушення заклад продовжує працювати

      "В цій експертизі звинувачують нас. Нібито ми дитину місяцями, як вони написали, морили голодом в результаті чого відбувся синдром відновлення харчування. Якщо заглибитись щодо цього синдрому, то він лише характерний для важкохворих людей", – пояснила мама загиблої дівчинки. 

      Моя дитина жодного разу не була на дієті, жодного дня. Тренер завжди акцентував увагу на її вазі. Тобто як для гімнастики вона мала велику вагу. Ми могли її лише обмежити в солодкому, тому що моя дитина дуже любила солодке, і якби обмежень не було, то їла б його з ранку до ночі,
      – пригадала Юлія Лукашук. 

      Жінка сказала: "Побачивши висновок експертизи в мене був шок".

      Вона вважає, що експертизу купили та пояснила: "На жаль, у нас в державі так відбувається, що експертів купляють. Не заплатили нам, заплатили їм. Тому що така фраза у нас звучала. Її купили в прямому сенсі цього слова".

      Дуже чекаємо експертизи, що скажуть щодо інших дітей. Бо наразі не можуть проводити другу експертизу, бо ми чекаємо висновку експертизи щодо інших дітей, які отруїлись,
      – додала мати. 

      Адвокатка родини Оксана Соколовська зауважила, що експертиза тривала занадто довго.

      "Вона не може тривати стільки часу при нормальному розслідуванні кримінальних проваджень. Якщо є політична воля, то експертиза триває максимум місяць. В цьому випадку йдеться про комісійну експертизу. Знову ж таки, комісійна експертиза передбачає наявність фахівців в тій чи іншій галузі. В цьому випадку йдеться лише про медичний персонал і вона зроблена, на мій погляд, настільки некоректно вони просто базуються з повітря", – додала Соколовська.

      Коротко про те, що сталось у таборі "Славутич"

      У 2018 році стався резонансний випадок. Під Києвом в дитячому таборі "Славутич" отруїлася дівчинка. Її звали Маргарита Лукашук. Вона, разом з іншими дітьми зі спортивної школи художньої гімнастики Дерюгіних приїхала до цього табору для відпочинку і тренувань. Але в один з днів, 12 дітей відчули себе погано. 

      Як виявиться згодом, вони дістали харчове отруєння. Але одна дівчинка, а саме 8-річна Маргарита, постраждала від отруєння найтяжче. В неї почалося сильне зневоднення і запаморочення. Через сильні судоми, її відвезли до реанімації, де у неї зупинилося дихання і вона впала в кому. Через два місяці Маргарита померла. 

      За рік розслідування цієї справи досі немає жодного винного, бо нікому не оголошено жодної підозри. Коли завершиться розслідування правоохоронці також не можуть сказати.

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      Теги: Отруєння Розслідування Новини Києва Діти і неповнолітні Новини України
      Джерело: 24 канал
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