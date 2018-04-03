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В мережі оприлюднили зображення флагманського смартфона Xiaomi Mi 7

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Смартфон Xiaomi Mi 7
Смартфон Xiaomi Mi 7 / xiaomitoday.com

В інтернеті з’явилось фото майбутнього смартфона від Xiaomi – Mi 7. Як свідчать фото, ззовні новинка нагадує модель iPhone X.

Про це пише Xiaomitoday.

Як свідчить фото, на новому флагмані Xiaomi є екранні клавіші, а сканер відбитків пальців розміщений під дисплеєм.

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Xiaomi Mi 7 буде доступний у чотирьох кольорах – титановому, коричневому, синьому і чорному. Смартфон у чорному кольорі має металеву кришку корпусу, а інші 3 варіанти – скляну.

Флагман має подвійну тильну камеру з вертикальним розташуванням об'єктивів, але сам модуль виглядає компактнішим і акуратнішим, ніж у Xiaomi Redmi Note 5.

Також з джерел стало відомо, що одна із версій нового телефону матиме топовий 8-ядерний чіп Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, графічний прискорювач Adreno 630, модем X20 LTE зі швидкістю до 1,2 Гбіт/с, акумуляторну батареєю ємністю 4480 мАг з підтримкою технології бездротової зарядки за стандартом Qi.

Цікаво, що на екрані Xiaomi Mi 7 можна помітити дату – 4 червня 2018 року. Тож є ймовірність, що саме у цей день відбудеться його презентація.

Xiaomi Mi 7

Новий флагман Xiaomi Mi 7

Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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