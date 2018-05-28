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В мережі показали новий рендер Google Pixel 3

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Концепт Google Pixel 3
Концепт Google Pixel 3 / bgr

В мережі з’явилися нові фото третього покоління смартфонів Pixel від Google. За словами автора фото, новий ґаджет пошукового гіганта отримає мінімальні рамки, фронтальні стереодинаміки та виріз в екрані.

Новий рендер на своїй сторінці у Twitter опублікував користувач під ніком @curciopau09, передає 4pda.

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Варто зазначити, що невідоме джерело і спірна якість рендера викликають сумніви, що саме так виглядатиме майбутній Pixel 3. Втім, цей варіант також не можна виключати, так як безрамковий дисплей з вирізом зверху є одним з головних трендів 2018 року.

Також є ймовірність, що Pixel 3 отримає тонкі рамки з усіх боків навколо екрану без будь-якого вирізу. Зображення такого пристрою раніше виявили в тестовій версії Android P. У минулому саме в бета версії Android N знайшли натяки на дизайн оригінального Google Pixel.

Google Pixel 3
Рендер Google Pixel 3 на основі зображень в Android P

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Раніше в коді AOSP вже виявили згадки Pixel 3. Презентація нових смартфонів традиційно очікується в жовтні.

Теги: Смартфони Техно Google Android
Джерело: 24 Канал
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