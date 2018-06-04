В мережі з'явилися фото нового 6,5-дюймового iPhone X

Після публікації рендерів нового "доступного" 6,1-дюймового iPhone авторитетний інсайдер опублікував відео із демонстрацією найбільшого "яблучного" смартфона, який вийде вже цього року. Пристрій отримає пізнаваний безрамковий дизайн та всі топові функції.

Про це повідомляє mysmartprice.

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У вересні очікується вихід відразу трьох нових iPhone: 5,8-дюймового, який прийде на зміну нинішньому iPhone X, недорогий iPhone з діагоналлю 6,1 дюйма і однією основною камерою і величезна 6,5-дюймова модель. Саме останній апарат представлений на новому відео.



Новий iPhone X показали на рендерах

Як видно, смартфон отримає той же дизайн з вирізом в екрані і подвійною вертикальною камерою, як і в торішньому iPhone X.

Варто зазначити, що рендери від OnLeaks часто підтверджуються офіційно. Більше того, кілька інших джерел підтвердили такий дизайн трьох нових смартфонів від Apple.

Промо-ролик 6,5-дюймового iPhone X – дивіться відео

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