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В мережі з’явилось відео, на якому Позитив з "Время и Стекло" ледь не загинув на зйомках кліпу

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Позитив з "Время и Стекло" ледь не загинув на зйомках кліпу
Позитив з "Время и Стекло" ледь не загинув на зйомках кліпу / Скріншот з відео

Український гурт "Время и Стекло" у травні цього року випустив гарячий відеокліп на пісню "Е,Бой", яку прослухало майже 20 мільйонів користувачів. Однак лише зараз стало відомо, що під час знімань ролику виконавець Позитив отримав серйозні травми.

Гурт "Время и Стекло" лише зараз ділиться з шанувальниками бекстейджем кліпу на пісню "Е,Бой". В момент, коли учасник гурту Позитив мав проїхатись на мотоциклі Парковим мостом у Києві, він не впорався з керуванням і випав з транспортного засобу.

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"Друзі, можна було померти і привітати Avicii, царство йому небесне. Але, у мене хороші ангели-охоронці, величезне дякую. Найголовніше, що у житті має відбуватися все. Падіння, злети", – шокував своїх шанувальників Позитив.

 

Завдяки вдалому гриму і збереженні антужару, співак продовжив знімання з пластиром на носі, на що навіть не звернули увагу шанувальники гурту.

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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