В мережі з'явився кумедний мультфільм про бій Ломаченко – Педраса: відео
Youtube-канал Mojahed Fudailat випустив традиційний ролик про топ-бої в змішаних єдиноборствах і боксі.
На цей раз увагу заробив чемпіонський поєдинок в легкій вазі між Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і Хосе Педрасою (25-2, 12 КО).
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Нагадаємо, в ніч з 8-го на 9 грудня український боксер Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу, та став чемпіоном світу за версіями WBO та WBA.
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Джерело: 24 Канал
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