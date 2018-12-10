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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В мережі з'явився кумедний мультфільм про бій Ломаченко – Педраса: відео

      713 Читать новость на русском
      Мультфільм про бій Ломаченко – Педраса
      Мультфільм про бій Ломаченко – Педраса

      Youtube-канал Mojahed Fudailat випустив традиційний ролик про топ-бої в змішаних єдиноборствах і боксі.

      На цей раз увагу заробив чемпіонський поєдинок в легкій вазі між Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і Хосе Педрасою (25-2, 12 КО).

      Читайте також: Ломаченко заробив чималий гонорар у бою проти Педраси: названа сума

      Нагадаємо, в ніч з 8-го на 9 грудня український боксер Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу, та став чемпіоном світу за версіями WBO та WBA.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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