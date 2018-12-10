В мережі з'явився кумедний мультфільм про бій Ломаченко – Педраса: відео

Youtube-канал Mojahed Fudailat випустив традиційний ролик про топ-бої в змішаних єдиноборствах і боксі.

На цей раз увагу заробив чемпіонський поєдинок в легкій вазі між Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і Хосе Педрасою (25-2, 12 КО).

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Нагадаємо, в ніч з 8-го на 9 грудня український боксер Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хосе Педрасу, та став чемпіоном світу за версіями WBO та WBA.

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