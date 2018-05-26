В МОЗ розповіли, яка зараз ситуація із захворюваністю на кір в Україні

У Києві з'явились нові випадки захворювання на кір. Загалом же з початку цього тижня по всій Україні на кір занедужали більше півтори тисячі людей.

Про це повідомляє МОЗ.

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Шість сотень з них – це діти. У Центрі громадського здоров'я намагаються заспокоїти, мовляв, ситуація контрольована.

"Спалах цей ще з минулого року триває. І постійно кількість хворих то збільшується, то зменшується. Але останні два тижні кількість, тих хто захворів, збільшилася. Дуже багато дітей були в минулі роки не вакциновані: то не було вакцин, то не знали про це. Причин було багато, але основна причина – те, що вони не були вакциновані вчасно", – зазначила менеджер з комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Ольга Захарченко.

Нагадаємо, МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації.