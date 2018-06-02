В NASA показали, як відбуваються спалахи на Сонці: незвичне фото
Обсерваторія сонячної динаміки NASA представили знімок активного регіону на Сонці, на якому можна помітити невеликі спалахи і лінії магнітного поля.
Фото оприлюднене на сайті агентства.
Знімок зроблений ще 23 травня, адже саме тоді у центрі уваги опинився активний регіон Сонця (область інтенсивної магнітної енергії). Фото було зроблене в ультрафіолетовому діапазоні, через що Зірка виглядає незвично.
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Саме у період з 23 по 25 травня астрономи помітили зростання активності Сонця і появи спалахів на зірці. До цього останній сонячний спалах рівня C (мінімальний клас, що впливає на Землю) був 30 березня.
Фото зроблене в ультрафіолетовому діапазоні
Що таке спалах на Сонці? Це вибуховий процес виділення енергії в атмосфері Сонця. Частота і потужність сонячних спалахів залежать від фази сонячного циклу. Кожен вибух на Сонці утворює хмару плазми, яка, досягаючи Землі, може викликати магнітні бурі. У цей період метеочутливі люди відчувають слабкість, головний біль тощо.