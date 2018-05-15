В Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ фільму "Дедпул 2": яскраві фото

Поки одні зірки підкорюють Каннський кінофестиваль, інші їхні колеги побували на прем'єрному показі стрічки "Дедпул 2".

На нью-йоркську прем'єру фільму "Дедпул 2" завітала одна з найяскравіших голлівудських пар – Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс. Актор, до речі, не тільки виконав одну з головних ролей у фільмі, але і взяв участь в написанні сценарію до картини.

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Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс

На прем'єрі фільму 41-річний Рейнольдс постав перед публікою в дуже елегантному образі, вибравши костюм-трійку і стильні черевики.

Блейк ж пішла врозріз зі стилем чоловіка і з'явилася на заході в гламурному вбранні.

На прем'єрі фільму побували також актори Джош Бролін, Морена Баккарін, Зазі Бітц, Стефан Капічіч, Бріанна Хільдебранд, а також інші актори та музиканти.



Джош Бролін і Кетрін Бойд



Зазі Бітц



Стефан Капічіч





Морена Баккарін



Бріанна Хільдебранд

Нагадаємо, в середині квітня з'явився фінальний трейлер фільму "Дедпул 2". Світова прем’єра стрічки запланована на 16 травня 2018, а український реліз "Дедпула-2" запланований на 17 травня.

Дивіться трейлер до фільму "Дедпул 2":