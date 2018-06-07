В Одесі чоловік загинув під колесами трамвая

У четвер, 7 червня, в Одесі вранці загинув чоловік під колесами трамвая.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеси.

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О 8:00 годині ранку мешканці повідомили поліцію про труп на вулиці Чорноморського Козацтва.

На місці інциденту поліція виявила трамвай і тіло невпізнаного чоловіка без ознак життя. Швидка допомога констатувала смерть чоловіка.

У КП "Одесміськелектротранс" повідомили, що о 7:50 пішохід вибіг через зростаючі уздовж шляхів рослин і кущів в невстановленому для переходу місці. Водій застосував заходи екстреного гальмування з подачею звукового сигналу, проте наїзду уникнути не вдалося. Очевидці підтверджують, що чоловік дійсно з’явився на шляхах несподівано.

Нагадаємо, водійку Лідію Войтову, яка в Одесі на переході на смерть збила жінку з дитиною, відправили за ґрати. Таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів.