В Одесі до 8 березня запустили святковий тролейбус, у якому жінки їздять безкоштовно: фото

У четвер, 8 березня, Одесою курсує святковий тролейбус, в якому з жінок не беруть плату за проїзд. Більше того, кондуктор особисто вручає жінкам-пасажиркам троянди.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що окрім квітів та усмішок, у салоні тролейбуса грає жива музика – струнний квартет молодих виконавців Bandito.

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Пасажирів на вході до транспорту зустрічає музика і кондуктор з букетом троянд. Музиканти грають дуже професійно – під час виконання "Хава Нагіла" багато хто хотів пуститися в танок, але цьому завадили розміри салону.

Дивіться відео з одеського святкового тролейбуса