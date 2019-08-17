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      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото

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      Пожежа в Одесі в готелі Токіо Стар 17 серпня 2019 – фото
      В Одесі горів готель: 8 людей загинуло / facebook.com/suspilne.odesa

      У ніч на 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 10 постраждали.

      Готель розташований на вулиці Водопровідна, 1а. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 1:34.

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      Ліквідувати вогонь у готелі "Токіо Стар" вдалося лише о 4:32.

      одеса токіостар готель жертви пожежа
      В Одесі горів готель "Токіо Стар"/ Фото: UA: ОДЕСА

      Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів.

      готель одеса токіо стар жертви пожежа
      Щонайменше 8 людей загинуло унаслідок пожежі/ Фото: UA: ОДЕСА

      одеса пожежа токіо стар рятувальники жертви
      Щонайменше 10 людей постраждали унаслідок пожежі в Одесі/ Фото: UA: ОДЕСА

      З вогнем майже цілу ніч боролися 65 рятувальників ДСНС, було задіяно 13 одиниць техніки. Усі обставини події наразі з'ясовуються.

      одеса пожежа токіо стар
      З 10 постраждалих – 7 врятували підрозділи ДСНС/ Фото: UA: ОДЕСА

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      Теги: ДСНС Жертви Новини Одеси Пожежа Новини України
      Джерело: 24 канал
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