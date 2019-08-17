В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото
У ніч на 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 10 постраждали.
Готель розташований на вулиці Водопровідна, 1а. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 1:34.
Читайте також: У Києві вибухнула і згоріла маршрутка: фото, відео з місця події
Ліквідувати вогонь у готелі "Токіо Стар" вдалося лише о 4:32.
В Одесі горів готель "Токіо Стар"/ Фото: UA: ОДЕСА
Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів.
Щонайменше 8 людей загинуло унаслідок пожежі/ Фото: UA: ОДЕСА
Щонайменше 10 людей постраждали унаслідок пожежі в Одесі/ Фото: UA: ОДЕСА
З вогнем майже цілу ніч боролися 65 рятувальників ДСНС, було задіяно 13 одиниць техніки. Усі обставини події наразі з'ясовуються.
З 10 постраждалих – 7 врятували підрозділи ДСНС/ Фото: UA: ОДЕСА