В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео
Вперше в історії українці святкують Великдень онлайн. Влада закликала громадян дотримуватися карантину та залишатися вдома. Більшість людей не пішли до храмів, однак в деяких містах таки були порушення. В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося.
Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції, повідомляє 24 канал.
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Прихожанин, який стояв на вулиці біля храму серед купи інших вірян, зазначив, що не порушує карантин.
Ми дотримуємося карантину, тримаємо дистанціяю. Ми нікуди не ходимо в парки, ми прийшли до церкви,
– пояснив одесит Олександр.
Як пише видання "Думская", в одеських храмах УПЦ Московського патріархату всеношна служба проходила за зачиненими дверима. Деякі транслювали літургію на величезні екрани, встановлені зовні будівлі. Прихожан розмістили у двориках, попередивши про необхідність дотримуватися дистанції.
У порівняння з часом, коли не було карантину, то прихожан – майже не було. Однак не вдалося уникнути скупчення біля храму святителя Спиридона Триміфунтського. Після освячення великодніх кошиків, храм о 7:30 раптово закрився, спровокувавши величезну чергу. Тоді приблизно о 9:00 до прихожан вийшов настоятель і пояснив, що необхідно було провести санобробку. Після цього вірян почали впускати у двір храму по троє.
Дивіться відео про порушення карантину на Великдень в Одесі:
Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні
- Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
- Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.
Дивіться відеорепортаж з ріхних міст України: чи порушували українці карантин на Великдень
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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14:57 19 квітУ Харкові у двох храмах порушили карантин на Великдень
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