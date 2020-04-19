17:29
19 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео

      - Читать новость на русском
      Віряни прийшли до храму на Великдень в Одесі / 24 канал

      Вперше в історії українці святкують Великдень онлайн. Влада закликала громадян дотримуватися карантину та залишатися вдома. Більшість людей не пішли до храмів, однак в деяких містах таки були порушення. В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося.

      Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції, повідомляє 24 канал.

      Читайте також Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      Прихожанин, який стояв на вулиці біля храму серед купи інших вірян, зазначив, що не порушує карантин.

      Ми дотримуємося карантину, тримаємо дистанціяю. Ми нікуди не ходимо в парки, ми прийшли до церкви,
      – пояснив одесит Олександр.

      Як пише видання "Думская", в одеських храмах УПЦ Московського патріархату всеношна служба проходила за зачиненими дверима. Деякі транслювали літургію на величезні екрани, встановлені зовні будівлі. Прихожан розмістили у двориках, попередивши про необхідність дотримуватися дистанції.

      У порівняння з часом, коли не було карантину, то прихожан – майже не було. Однак не вдалося уникнути скупчення біля храму святителя Спиридона Триміфунтського. Після освячення великодніх кошиків, храм о 7:30 раптово закрився, спровокувавши величезну чергу. Тоді приблизно о 9:00 до прихожан вийшов настоятель і пояснив, що необхідно було провести санобробку. Після цього вірян почали впускати у двір храму по троє.

      Дивіться відео про порушення карантину на Великдень в Одесі:

      Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

      • Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
      • Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.

      Дивіться відеорепортаж з ріхних міст України: чи порушували українці карантин на Великдень 

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ВЕЛИКОДНІ БОГОСЛУЖІННЯ В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ
      Автор: Ангеліна Шорохова, Катерина Козачинська
      Теги: Великдень Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Битва за штучний інтелект: три інсайти з книги Кай-Фу Лі
      Книги для гурманів
      сьогодні , 12:58 Як політики святкували Великдень і як привітали українців: відео
      Вероніка Климська