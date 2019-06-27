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      В Одесі протестували проти нового очільника ОДА: фото та відео

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      В Одесі активісти протестували проти призначення головою Обласної держадміністрації Андрія Андрейчикова.

      За словами активістів, вони вийшли під стіни Одеської облдержадміністрації через сумнівну біографію Андрія Андрейчикова, у якій є і зв'язки з Росією, і бізнес у невизнаному Придністров'ї.

      Читайте також: Уряд підтримав кандидатури голів ОДА, запропоновані Офісом Президента

      "Одне з його підприємств торгує металом в Придністров'ї, він народився в Рибниці, жив до 18 років, там у нього є родичі і торгівля з Придністров'ям відбувається й сьогодні", – сказала громадська активістка Наталія Карташова.

      протест одеса
      Протести в Одесі проти голови ОДА

      Андрій Андрейчиков
      Андрій Андрейчиков

      Люди побоюються, що через призначення Андрейчикова над таким нестабільним регіоном як Одещина може взагалі нависнути загроза російської окупації.

      протест ода одеса
      На протест вийшли десяток активістів

      Що відомо про Андрія Андрейчикова? Очольник громадської організації "Асоціація вторинних металів і ресурсів". Володіє бізнесом з торгівлі металобрухтом. За даними системи YouControl, Андрейчиков входить до списку засновників фірми "Мисливець-2007", яка займається наданням житла на вихідні та рибальством. Через цю фірму він пов'язаний із проросійськими бойовиками.

      Призначення нового керівника області має підписати президент. Тож мітингувальники звернулись до Володимира Зеленського із вимогою знайти іншого претендента на посаду. Зокрема уже розпочали збір підписів за кандидатуру Ольги Квасницької, депутатки місцевої ради. Яка, до речі, балотується в парламент за списками партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового.

      Ольга Квасницька
      Ольга Квасницька

      До слова, 27 червня кандидатуру Андрія Андрейчикова та ще семи кандидатів на пости голів ОДА в інших областях підтримав Кабінет Міністрів.

      Що відомо про нових керівників ОДА – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Протести Призначення Зеленського Самопоміч Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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