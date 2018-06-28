В Одесі відкрили інформаційний офіс для моряків, – МЗС

В українському МЗС повідомили про відкриття інформаційного офісу для моряків. Він створений для того, щоб надавати необхідні дані особам, які планують працювати на іноземних суднах.

Про це на своїй сторінці у Twitter інформує український дипломат Василь Кирилич.

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Затримання українських моряків у Греції - це наслідок. А лікувати треба причини. Одна з них - непоінформованість. Сьогодні відкриваємо в Одесі інформаційний офіс для моряків,

– йдеться у повідомленні.

За словами Кирилича, наразі у МЗС працюють над відкриттям аналогічних офісів у Херсоні та Маріуполі.

Додамо, що дипломат у своєму повідомленні мав на увазі ситуацію із судном RS 300-97, затриманим в листопаді 2016 року в Греції.

Затримання українських моряків у Греції - це наслідок. А лікувати треба причини. Одна з них - непоінформованість. Сьогодні відкриваємо в Одесі інформаційний офіс для моряків. Працюємо над цим проектом для Херсона і Маріуполя. pic.twitter.com/NRb63bteMO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, цей корабель з екіпажем у складі 7 українських моряків було затримане у Греції в листопаді 2016 року. Грецька влада стверджувала, що корабель перебував у незадовільному технічному стані. Крім того, влада хотіла з'ясувати походження вантажу сигарет. Тож судно відбуксували в порт Палеохора Ханьї на Криті.