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      В Одесі знову горів готель: фото і відео пожежі

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      В одеському готелі спалахнула пожежа
      В одеському готелі спалахнула пожежа / dumskaya.net

      В Одесі спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel. Займання трапилося в обід четверга, 7 листопада. Горіли зовнішня обшивка будівлі та дах, а площа займання становила близько 80 квадратних метрів.

      Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 13:16, а вже менш як за 40 хвилин її вдалося ліквідувати, повідомляє ДСНС в Одеській області.

      До слова: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Загорання сталося на зовнішній обшивці готелю з другого по шостий поверх готелю, а згодом полум'я перекинулося і на дах будівлі.

      Персонал та відвідувачі готелю були евакуйовані з будівлі ще до прибуття рятувальників. Імовірно, саме через вчасну евакуацію вдалося запобігти жертвам та постраждалим.

      Пожежа в готелі M1 Club Hotel: дивіться фото

      До ліквідації пожежі Держслужба з надзвичайних ситуацій залучила 35 своїх працівників та 8 одиниць техніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та причину займання.

      Пожежа в одеському готелі: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси ДСНС
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