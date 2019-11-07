В Одесі знову горів готель: фото і відео пожежі

В Одесі спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel. Займання трапилося в обід четверга, 7 листопада. Горіли зовнішня обшивка будівлі та дах, а площа займання становила близько 80 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 13:16, а вже менш як за 40 хвилин її вдалося ліквідувати, повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Загорання сталося на зовнішній обшивці готелю з другого по шостий поверх готелю, а згодом полум'я перекинулося і на дах будівлі.

Персонал та відвідувачі готелю були евакуйовані з будівлі ще до прибуття рятувальників. Імовірно, саме через вчасну евакуацію вдалося запобігти жертвам та постраждалим.

Пожежа в готелі M1 Club Hotel: дивіться фото

До ліквідації пожежі Держслужба з надзвичайних ситуацій залучила 35 своїх працівників та 8 одиниць техніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та причину займання.

Пожежа в одеському готелі: дивіться відео