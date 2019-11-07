В Одесі знову горів готель: фото і відео пожежі
В Одесі спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel. Займання трапилося в обід четверга, 7 листопада. Горіли зовнішня обшивка будівлі та дах, а площа займання становила близько 80 квадратних метрів.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 13:16, а вже менш як за 40 хвилин її вдалося ліквідувати, повідомляє ДСНС в Одеській області.
До слова: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
Загорання сталося на зовнішній обшивці готелю з другого по шостий поверх готелю, а згодом полум'я перекинулося і на дах будівлі.
Персонал та відвідувачі готелю були евакуйовані з будівлі ще до прибуття рятувальників. Імовірно, саме через вчасну евакуацію вдалося запобігти жертвам та постраждалим.
Пожежа в готелі M1 Club Hotel: дивіться фото
До ліквідації пожежі Держслужба з надзвичайних ситуацій залучила 35 своїх працівників та 8 одиниць техніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та причину займання.
Пожежа в одеському готелі: дивіться відео
Вибір редакції
-
Наоя Іноуе у видовищному бою виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав два титулисьогодні , 15:25
-
Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києвісьогодні , 14:06
-
"Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленкасьогодні , 13:36