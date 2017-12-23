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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

В один момент я думала завершити кар’єру, – Наталія Могилевська про особисте: чуттєві фото

13:32, сьогодні 1590 Читать новость на русском
В один момент я думала завершити кар’єру, – Наталія Могилевська про особисте: чуттєві фото
В один момент я думала завершити кар’єру, – Наталія Могилевська про особисте: чуттєві фото / elle.ua

Українська співачка та переможниця оновленого проекту "Танці з зірками 2017" в спецпроекті для видання Elle розповіла про дуже відверті теми та знялась у ніжній фотозйомці.

Спільний спецпроект видання Elle.ua та бренду Givenchy відкрив шанувальникам секрети української виконавиці.

Так, зірка зізналась, що після розлучення з чоловіком вона довго не могла прийти в себе та повернутись у повноцінну творчість. Вийти з 5-річного стану такої собі "депресії" їй допомогла внутрішня робота над собою.

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П'ятирічний пошук відповідей на фундаментальні питання і постійна робота над собою змінили мене і все моє життя. За цей час я вивчила психологію, бодінамікі, йогу, основи ведичного знання. Даний період закінчився поїздкою до Індії, життям в селі в повній тиші і самоті, з медитаціями і наставником, якого в підсумку я знайшла. Це один з найсильніших і просвітлених вчителів в світі,
– Пайлот Баба Джі.

Вона додала, що у якийсь момент навіть думала завершити кар'єру і вести життя, сповнене тиші, десь на березі тихої закарпатської річки в горах. Але повернутись до творчості їй допоміг саме її наставник, який переконав і далі співати і творити для людей:

"Вчитель переконав мене, сказавши, що моя доля і місія полягають в тому, щоб співати для людей і, головне, навчати і допомагати іншим бути успішними і самодостатніми. А якщо не стану цього робити, буду дуже нещасна. Тому я повернулася, але вже зовсім інший. Сьогодні у мене нові цілі і бажання. Більш того, до свого нового успіху я хочу прийти іншим шляхом – повним гідності, чистоти, правди, природності і краси, а головне – любові і поваги до людей".

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За словами Наталії, у неї на майбутнє великі плани: зірка планує весною влаштувати великий сольний концерт з танцювальною програмою, шукає нові пісні, займається організацією роботи дитячої школи творчості "Talant", а також планує знятись у кіно та й сама створити власний фільм, щось на зразок "Їж. Молися. Кохай" по-українськи. Але найголовніше її зізнання – це те, що її серце сьогодні знову відкрите та готове для нових почуттів та стосунків.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Мода Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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