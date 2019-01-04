В "Олександрії" повідомили про гучний трансфер

Український футболіст Валерій Лучкевич близький до того, щоб повернутися у рідний чемпіонат. Гравець бельгійського "Стандарду" може поповнити лави "Олександрії".

Про існування такої домовленості розповів головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран, інформує прес-служба клубу.

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Валерій Лучкевич може перейти в "Олександрію" на правах оренди до кінця сезону.

Згодом інформацію про оренду Лучкевича офіційно підтвердили і в "Стандарті".

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У матчах Української Прем’єр-Ліги футболіст дебютував 10 серпня 2014 року за "Дніпро". 30 січня 2017 року було офіційно оголошено про перехід Валерія Лучкевича до складу бельгійського "Стандарду".

Нагадаємо, що український півзахисник Валерій Лучкевич активно шукає нову команду.