В оздоровчому таборі на Львівщині масово отруїлися діти: деталі
У селі Стрілки Старосамбірському районі Львівської області шестеро дітей потрапили до лікарні через отруєння в оздоровчому таборі.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
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22 червня, об 11:24 в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до них доставлено шістьох дітей віком від 6 до 11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району,
– йдеться у повідомленні.
За попереднім діагнохом лікарів, у всіх дітей – харчова інфекція, токсоінтоксикаційний синдром.
Також стало відомо, що ймовірне отруєння сталося у таборі пластунів при місцевій церкві.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Для встановлення причин отруєння залучено представників інших служб.
Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.