В пустелі Сахара випав сніг: фото
22:35, 8 січня 1830 Читать новость на русском
В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг.
Сніг у пустелі зняв фотограф Карім Боучатата, його роботи опублікував місцевий портал TSA Algerie.
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"У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг", – сказано в описі до фотографій.
За даними агенції, сніг розтанув цього ж дня, 8 січня.
Джерело: 24 Канал
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