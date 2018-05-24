В Росії "розумні ворота" підписались на платну розсилку і розтринькали всі гроші з рахунку

Курйозний випадок трапився із російським блогером Олексієм Надєжиним. Він вмонтував у свої ворота біля дачного будинку GSM-реле. Для роботи цієї системи використовувалася SIM-карта.

Про це пише Хайтек.

Через деякий час він помітив, що ворота вже не відмикаються за дзвінком, бо на рахунку мобільного немає коштів.

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Він звернувся до мобільного оператора і з’ясував, що ворота підписані на три платних сервіси. Так, GSM-реле нібито самостійно відправило СМС для підписки на платні сервіси. У перший день підписка списала "3,3898 рублі плюс ПДВ".

"Далі ці 4 рублі починають списуватися кожен день. Через тиждень так само підключається ще одна підписка і кожен день починає списуватися по 8 рублів. Але їм і цього мало! Ще через тиждень підключається третя підписка за 7 рублів на добу і списують вже по 15 рублів в день", – обурюється Надєжин.

У службі підтримки оператора блогеру пояснили, що його ворота самі підписалися на послуги "Автоновини" і "Hi-Tech Новини". Щоправда йому таки повернули всі гроші і відключили ці послуги.

Що таке GSM-реле? Це пристрій можна використовувати для дистанційного відкриття воріт, шлагбаумів, замків, включення будь-яких електроприладів, запуску двигуна або обігрівача в автомобілі. Один з режимів управління – за допомогою дзвінка з зареєстрованого номера.