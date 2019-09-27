В Росії звинувачують міжнародні та опозиційні ЗМІ у виправданні екстремізму: в чому річ

У Росії німецьку телекомпанію Deutsche Welle звинувачують у порушенні низки законів. Йдеться про висвітлення подій, що відбувалися під час літніх протестів за чесні вибори у Москві. Втім, на цьому у Росії не зупиняться: там збираються перевірити опозиційні видання – "Медузу", "Радіо Свобода" та BBC.

Так, комісія Держдуми з втручання у внутрішні справи Росії дійшла висновку: Deutsche Welle порушила декілька російських законів, коли опублікувала у твіттері заклик вийти на один із мітингів у Москві. Про це мовиться на сайті Держдуми.

Читайте також: Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян

Спрямуємо матеріали до Мін'юсту Росії для включення "Німецької хвилі" в реєстр ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Вважаємо, що такі пропозиції виправдані і адекватні та спрямовані на захист національних інтересів Російської Федерації,

– зазначив голова зазначеної комісії Василь Піскарьов.

На думку комісії, німецька телекомпанія порушила такі закони: "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування", "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", а також – "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ".

Також комісія перевірить матеріали таких видань: "Настоящее время", "Медуза", "Російська служба BBC", "МБХ-медіа" та Радіо "Свобода" на порушення російського законодавства.

Чому у Москві відбувалися протести?

Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Після цього у російській столиці кожнісінькі вихідні відбувалися мирні акції протестів, під час яких відбувалися масові арешти пересічних громадян.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли 8 вересня. Росіяни своїми протестами нічого не добилися.