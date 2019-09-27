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      В Росії звинувачують міжнародні та опозиційні ЗМІ у виправданні екстремізму: в чому річ

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      Протести у Москві
      Протести у Москві / Getty images

      У Росії німецьку телекомпанію Deutsche Welle звинувачують у порушенні низки законів. Йдеться про висвітлення подій, що відбувалися під час літніх протестів за чесні вибори у Москві. Втім, на цьому у Росії не зупиняться: там збираються перевірити опозиційні видання – "Медузу", "Радіо Свобода" та BBC.

      Так, комісія Держдуми з втручання у внутрішні справи Росії дійшла висновку: Deutsche Welle порушила декілька російських законів, коли опублікувала у твіттері заклик вийти на один із мітингів у Москві. Про це мовиться на сайті Держдуми.

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      Спрямуємо матеріали до Мін'юсту Росії для включення "Німецької хвилі" в реєстр ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Вважаємо, що такі пропозиції виправдані і адекватні та спрямовані на захист національних інтересів Російської Федерації,
      – зазначив голова зазначеної комісії Василь Піскарьов.

      На думку комісії, німецька телекомпанія порушила такі закони: "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування", "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", а також – "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ".

      Також комісія перевірить матеріали таких видань: "Настоящее время", "Медуза", "Російська служба BBC", "МБХ-медіа" та Радіо "Свобода" на порушення російського законодавства.

      Чому у Москві відбувалися протести?

      Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Після цього у російській столиці кожнісінькі вихідні відбувалися мирні акції протестів, під час яких відбувалися масові арешти пересічних громадян.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли 8 вересня. Росіяни своїми протестами нічого не добилися.

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      Теги: Протести Новини України Новини політики Журналісти Новини Росії ЗМІ Протести в Москві
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