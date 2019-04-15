В селі на Київщині триває конфлікт між новообраним та звільненим керівниками кооперативу

На Київщині, у селі Вільшанська Новоселиця кілька днів триває конфлікт: заблокована робота потужної аграрної фірми.

В суботу та неділю біля сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицький" та сільради відбулися сутички. На місці працювали поліцейські.

"Ми охороняємо громадський порядок, щоб не було заворушень", – повідомив журналістам Олександр Перенесієнко, поліцейський.

Причина протистояння – нещодавні збори членів кооперативу, на яких обрали нового голову агрофірми. Той і досі не може приступити до виконання своїх обов'язків, бо колишній керівник підприємства та його прибічники з рішенням зборів не погоджуються.

"Ніхто не знав за ці збори", – заявляє колишній голова СВК "Новоселицький" Микола Мовчан.

Збори учасників СВК "Новоселицький" пройшли відповідно до усіх норм українського законодавства. Були присутні 14 учасників-засновників кооперативу, був кворум. Проголосували за обрання нового голови понад 2/3 учасників, які були присутні на зборах, все як прописано в статуті. Голову вже внесено в Державний реєстр юридичних осіб,

– своєю чергою повідомив юрист СВК "Новоселецький" Олександр Прокопець.

Представники новообраного керівника агрофірми наголошують: старий голова на зборах був присутній, селян не влаштовував, тому його і переобрали. Та попри рішення зборів колишнє керівництво віддавати владу відмовляється.

"Колишній голова здійснив провокативні дії. В першу чергу були привезені в село люди з інших сіл, які активно виступали, з нами сперечались. Нас, представників СВК "Новоселицький", юристів, а також безпосередньо голову СВК "Новоселицький", не допустили в приміщення сільської ради та контори. Після закликів наших опонентів, люди почали фізично юристів та голову виштовхувати, застосовуючи реальну фізичну силу. Була провокація. В той час коли наш відштовхували, фізично застосовували сили, поступали дзвінки на 102, та й говорили, що люди в балаклавах намагаються захопити сільську раду", – розповів юрист СВК "Новоселецький" Олександр Прокопець.

Тим часом, колишній менеджмент розгорнув потужну дезінфомаційну кампанію, вказують нові керівники. В соцмережах поширюють повідомлення про нібито рейдерське захоплення кооперативу. Жертвами обману стали не лише місцеві. Народний депутат Ігор Мосійчук вчорашнє затримання охоронців кооперативу спочатку назвав зупинкою рейдерів, про що написав на своїй сторінці у Facebook. Пізніше розібрався, що до чого.

Виник корпоративний спір між засновниками сільскогосподарського кооперативу. Я особисто зустрічався з обома сторонами цього конфлікту, спілкувався. Наскільки мені відомо, всі особи, затримані, були встановлені, перевірена зброя. І вони були відпущені. Я планую спочатку робочого тижня зустрітись з керівництвом Міністерства юстиції, вони мають чітко встановити хто правий, а хто ні. Суд для цього ще існує,

– прокоментував ситуацію народний депутат Ігор Мосійчук.

Колишній керівник кооперативу повністю заблокував і господарську діяльність підприємства, нарікає нова очільниця СВК "Новоселецький" Наталя Войтенко: "Робимо освітлення. Вже хотілось би в поле, але нас блокують. В селі люди накручені і дезінформовані, не дають доробити роботу, яку пообіцяли. Пустили маршрутку, хотіли поставити зупинки, та нас блокують ці люди".

Припинити сутички зараз намагається поліція Київщини. Тим часом, через конфлікт призупинилися польові роботи. Якщо протистояння триватиме і надалі -кооператив може зазнати серйозних збитків.

Нагадаємо, минулого тижня в селі Вільшанська Новоселиця, що на Київщині, у Васильківському районі, відбулись збори сільськогосподарського кооперативу "Новоселицький", на яких було обрано нового голову агрофірми. Причина зміни керівництва: низькі зарплати та мізерна плата за оренду паїв. На зборах новим менеджментом було ухвалене рішення збільшити орендну плату за землю з 7.5 тисяч гривень до 10,5 тисяч. Також працівникам кооперативу на 50% підняли заробітну платню.