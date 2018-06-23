В Шотландії одружуються зірки "Гри престолів" Кіт Харінгтон і Роуз Леслі

У суботу, 23 червня, на півночі Шотландії відбудеться весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі – зірок культового телесеріалу "Гра престолів".

Весілля пройде в замку Уордхілл неподалік від шотландського міста Абердін, яким володіє батько акторки Себастьян Леслі. Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що у п'ятницю, 22 червня, в Абердін приїхали колеги акторів по серіалу "Гра Престолів" Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен) і Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер).

Попередньо конкретні подробиці стосовно весілля не були оприлюднені, але дата (23 червня)з'явилася в записах відділу актів реєстрації цивільного стану міста Хантлі в графстві Абердіншир.

Як зазначають західні ЗМІ, батько Леслі в суботу вранці у фамільному замку займався останніми приготуваннями до весілля. Мовиться, що це весілля стане найяскравішим одруженням року в світі шоу-бізнесу.