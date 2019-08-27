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      В Укравтодорі розповіли, коли навколо Києва з'являться пункти зважування вантажівок на ходу

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      Спочатку пунктів WiM на під'їзних автошляхах до Києва буде шість
      Спочатку пунктів WiM на під'їзних автошляхах до Києва буде шість / pixabay

      Перші 6 датчиків автоматичного зважування вантажівок на ходу (WiM) навколо Києва встановлять у жовтні 2019 року.

      Про це повідомив виконувач обов'язки голови Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      У жовтні ми плануємо запустити в роботу перші шість пунктів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва. Це – пілотний проект, який ми фінансуємо за рахунок коштів МФО. На його реалізацію ми отримали близько EUR 7 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку,
      – розповів він.

      Роботи зі встановлення перших двох комплексів на дорозі М-06 Київ-Чоп, у напрямку з Києва до Житомира, розпочалися 26 серпня 2019 року. WiM також з'являться на дорогах М-01, М-03, М-05 і М-07.

      Разом з цим, Новак вважає, що водії перевантажених фур будуть намагатися об'їжджати зазначені комплекси. Проте, за його словами, "це вже питання до Нацполіції та інших служб - як цього не допустити". Він зазначив, що Укравтодор має повне взаєморозуміння з поліцією в цьому питанні.

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      Крім того, за словами Новака, щоб система WiM змогла повноцінно запрацювати на українських дорогах, потрібно внести зміни до законодавства, які дозволять Укравтодору в автоматичному режимі штрафувати перевантажені фури.

      Раніше канадські International Road Dynamics Inc. (IRD) і Quarterhill Inc. спільно з українськими компаніями SEA Electronics та "Автомагістраль-Південь" домовилися про постачання Укравтодору 12 комплексів зважування в русі загальною вартістю $6,4 млн, включаючи роботи зі встановлення.

      У Верховній Раді тоді зареєстрували законопроект, яким запроваджується автоматичне зважування вантажівок та підвищуються штрафи за порушення вимог щодо максимально допустимої ваги вантажів.

      Що таке WiM?  Автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) – це сучасна інтелектуальна система вагового контролю. Встановлюється над дорогою і передбачає цілодобовий контроль, автоматичну фіксацію, максимальну автономність і мінімальне втручання людини.

      Система розраховує габарити кожного автомобіля і фіксує номерні знаки, що дозволяє ідентифікувати вантажний автомобіль та його власника в державній базі даних. Також фіксується швидкість, розміри авто, загальна маса, навантаження на вісь і колеса. Комп'ютер обробляє дані без втручання людини і порівнює з нормативами. У разі виявлення будь-яких порушень система автоматично формує штраф і відправляє водієві вимогу зупинитися.

      Водій перевантаженої фури повинен буде прямувати до спеціального пункту для розвантаження. Якщо водій відмовляється виконати вимогу, інформація про машину-порушника направляється найближчій патрульній машині.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Укравтодор
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