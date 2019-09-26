В Україні буде єдиний рахунок для сплати податків: опубліковано закон

Офіційна газета Верховної Ради "Голос України" опублікувала зміни до закону про державне соціальне страхування. Зокрема, закон передбачає створення єдиного рахунку для сплати податків.

Органом доходів зборів визначається центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначається в опублікованому законі.

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Таким органом наразі є Державна фіскальна служба України. Цей орган формує загальний реєстр платників податків та страхувальників, а користувачами цього реєстру є Пенсійний фонд та фонди загального державного соціального страхування.

Цей закон набуває чинності з 1 липня 2020 року. За цей час Кабмін має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону.