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В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять

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Судова реформа Порошенка діє вже півроку. Нові суди створені, а старі у стані ліквідації, проте не всі. Верховний Суд України, який за законом повинен ліквідовуватись, і надалі працює. При тому, користуючись грошима з державного бюджету.

Президент Порошенко провів чимало реформ і одна з них судова. Здавалося б, створення нових судів поверне віру людей у суддів, розвіє міф про те, що суди та судді куплені. Бо у нові структури прийдуть працювати виключно нові люди.

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Але ні, цього не сталося. Більшість працівників та суддей старих судів перейшли у нові, а деякі і зовсім відмовилися від переходу. Така ситуація сталася у Верховному Суді України, який зараз повинен знаходитися в активній фазі ліквідації, але ні – працює. 

Дійсно, згідно з реформою Порошенка, Верховний Суд України, який проіснував більше 100 років, повинен припинити своє існування, його повністю замінив Верховний Суд, без слова "Україна". Зараз це 2 зовсім різні установи, які працюють паралельно, і ця колізія з вини законотворців,
– розповів журналіст-розслідувач Владислав Круглов.

За його словами, судова реформа передбачала ліквідацію Верховного Суду України та звільнення усіх суддів, на зміни яким створюється новий Верховний Суд, а також за допомогою конкурсу набираються нові незаплямовані судді. Аленіхто не хотів звільнятися з "насидженого" місця. Так і вийшло, судді просто стали на заваді ліквідації Верховного Суду України.

Суд, якого більше немає. Вони вже не судять, але так само працюють суддями, і держава їм платить. Ще й жаліються – платить замало.


Маєток Анатолія Ємця

Маєток з власним басейном судді Анатолія Ємця, понад чотириста п'ятдесят квадратів. Дім з видом на ліс судді Тетяни Жайворонок. Мільйони на рахунках Валентини Сімоненко. Так живуть позбавлені правосуддя слуги Феміди – судді Верховного Суду України.

Більше про життя суддів позбавлених правосуддя – дивіться у повному випуску програми "ЦРУ".

Теги: Новини України Корупція ЦРУ Судді Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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