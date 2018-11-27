В Україні пропонують провести ЧС-2030

В Україні запропонували провести Чемпіонату світу з футболу в 2030 році.

Читайте також: Євро-2024 відбудеться у Німеччині

Відповідна ініціатива належить віце-президенту "Шахтаря" і президенту ХК "Донбас" Борису Колеснікову.

Заявка на проведення ЧС може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею, пише Iz.com.ua.

Якщо вже говорити про подібну ініціативу, а воєн нескінченних не буває, то можна провести чемпіонат світу з футболу в трьох країнах - Україні, Білорусі, Польщі. Включити сюди Одесу і Запоріжжя, тих, хто не зміг взяти участь в Євро-2012. Це в рази підніме популярність Запоріжжя,

– резюмував Колесніков.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу у 2022 році відбудеться у Катарі.