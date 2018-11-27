В Україні пропонують провести ЧС-2030
В Україні запропонували провести Чемпіонату світу з футболу в 2030 році.
Читайте також: Євро-2024 відбудеться у Німеччині
Відповідна ініціатива належить віце-президенту "Шахтаря" і президенту ХК "Донбас" Борису Колеснікову.
Заявка на проведення ЧС може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею, пише Iz.com.ua.
Якщо вже говорити про подібну ініціативу, а воєн нескінченних не буває, то можна провести чемпіонат світу з футболу в трьох країнах - Україні, Білорусі, Польщі. Включити сюди Одесу і Запоріжжя, тих, хто не зміг взяти участь в Євро-2012. Це в рази підніме популярність Запоріжжя,
– резюмував Колесніков.
Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу у 2022 році відбудеться у Катарі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи13 травня 2010 , 14:05 1
Ібрагімовіч рекордсмен і найкращий спортсмен25 грудня 2013 , 19:59
Збірна України залишилась без двох основних півзахисників31 серпня 2014 , 15:38