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      В Україні пропонують провести ЧС-2030

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      В Україні пропонують провести ЧС-2030
      / SB Nation

      В Україні запропонували провести Чемпіонату світу з футболу в 2030 році.

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      Відповідна ініціатива належить віце-президенту "Шахтаря" і президенту ХК "Донбас" Борису Колеснікову.

      Заявка на проведення ЧС може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею, пише Iz.com.ua.

      Якщо вже говорити про подібну ініціативу, а воєн нескінченних не буває, то можна провести чемпіонат світу з футболу в трьох країнах - Україні, Білорусі, Польщі. Включити сюди Одесу і Запоріжжя, тих, хто не зміг взяти участь в Євро-2012. Це в рази підніме популярність Запоріжжя,
      – резюмував Колесніков.

      Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу у 2022 році відбудеться у Катарі.

      Теги: Футбол Спорт ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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