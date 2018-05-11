В Україні скасували заборону на лікарський препарат

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на лікарський засіб "Гроутропін" серії GD70614.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Заборону скасували 10 травня. Виробником розчину для ін'єкцій 8 МО/мл по 2 мл є Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея.

Тимчасову заборону на реалізацію та застосування медичного препарату ввели 21 лютого через "непередбачену побічну реакцію".

Нагадаємо, що Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на серію часто використовуваного препарату для загальної анестезії "Тіопентал".