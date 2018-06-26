В Україні від кору померла 8-річна дитина

У Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина, загалом від початку року загинули 12 осіб: восьмеро дітей і четверо дорослих.

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

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МОЗ інформує, що з 19 по 26 червня на кір захворіли 1273 людини - 487 дорослих і 786 дітей. У порівнянні з минулим тижнем, це на 10% менше.

Найбільше хворих на кір у Львівській області – менше, ніж 4 тисяч осіб, у Закарпатській області – менше, ніж 3 тисяч та в Івано-Франківській області – майже 2,5 тисячі.

В Одеській області та у місті Києві кількість хворих на кір менш як дві тисяч осіб.

Нагадаємо, 10-місячний хлопчик помер від кору в Одеській міській інфекційній клінічній лікарні, куди був доставлений з Миколаївського району Одеської області.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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