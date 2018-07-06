В Україні заборонили ліки від гіпертензії та важливий препарат для жінок

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію двох лікарських препаратів іноземного виробництва.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Тимчасова заборона була запроваджена щодо препарату індійського виробника "Лізоретик", що застосовується для лікування артеріальної гіпертензії.

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Підставою заборони препарату стала невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення препарату за одним із показників.

Також тимчасова заборона була запроваджена щодо препарату від гінекологічних інфекцій "Неотрізол" індійського виробництва ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед"). Причина – невідповідність стандартам якості.

Держлікслужба зобов’язала всі суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання цих медикаментів, перевірити наявність заборонених препаратів. В разі виявлення вилучити їх з обігу і перемістити під карантин.

До слова, в Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

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