В Україні заборонили Новокаїн через смерть пацієнта

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію і застосування серії препарату "Новокаїн-Дарниця" виробництва "Фармацевтична фірма" Дарниця ".

Таке рішення прийнято через інформацію про летальний випадок, пов'язаний із застосуванням Новокаїну, повідомляє Інтерфакс.

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"Згідно з розпорядженням служби від 2 березня, на підставі повідомлення Державного експертного центру (ДЕЦ) при Міністерстві охорони здоров'я України була заборонена серія препарату VU 181217", – йдеться у повідомленні.

У Держлікслужбі додали, що суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання і використання лікарських засобів, зобов'язані перевірити наявність у них вказаної серії препарату і в разі виявлення помістити її в карантин і повідомити територіальний орган Держлікслужби.

Що таке Новокаїн? Це хімічна речовина з місцевою знеболюючою дією. Один з найстаріших анестетиків, який використовують у медицині.